Более 1000 участников АТО совершили самоубийство - нардеп

Психологические травмы участников АТО связаны с применением артиллерийского оружия, сообщил глава Комитета Верховной Рады по делам ветеранов Александр Третьяков .

В Украине больше тысячи участников АТО покончили жизнь самоубийством. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков, пишет УНИАН.

По его словам, эта война в корне отличается от войны, которая была в Афганистане. Если в Афганистане применялось стрелковое оружие, то на Донбассе - артиллерийское.

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“И, естественно, все психологические травмы связаны больше с этим. А это еще труднее для солдат. У многих есть контузии“, - сказал он.

Третьяков добавил, что по состоянию на 2 апреля количество участников АТО составляет 329500 человек, средний возраст ветеранов - 35 лет, и они социально очень активны, у них обострено чувство справедливости.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что в 2018 году в Вооруженных силах Украины еженедельно фиксируется по два самоубийства. При этом начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Олег Грунтковский утверждает, что статистика - секретная информация.