Охрана Труханова избила иностранного журналиста

Охрана мэра Одессы оттеснила корреспондента ВВС Энди Верити от Геннадия Труханова и сбила журналиста с ног. Вскоре собкор телеканала также рассказал, что при этом его ударили ногой в пах.

Охрана мэра Одессы Геннадия Труханова избила журналиста британского телеканала ВВС Энди Верити, который занимался расследованием незаконного приобретения компанией Труханова элитной недвижимости в Лондоне.

Об этом сообщает сайт телеканала.

“Расследование BBC показало, как организованная банда тайно инвестировала миллионы фунтов в Великобритании“, - говорится в сюжете.

В ходе расследования журналист Энди Верити обратился за комментарием к Труханову, однако охрана городского головы Одессы отреагировала агрессивно на вопрос журналиста.

Как видно на видео, охрана оттеснила журналиста от Труханова и сбила Верити с ног. Вскоре журналист также рассказал, что при этом его ударили ногой в пах.

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К тому же, на видео ВВС видно, что во время попытки снять видео в Киеве, когда проходил суд по делу Труханова, неизвестный мужчина в черной форме без знаков распознавания начал препятствовать съемке, прикрывая камеру рукой.

Напомним, 14 февраля Труханов был задержан в аэропорту Борисполь сразу после прилета из Варшавы. Тогда же в аэропорту Борисполь задержали и заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана. Позже Труханова, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, отпустили на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.

Апелляционный суд оставил Труханова мэром Одессы.