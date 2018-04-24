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Охрана Труханова избила иностранного журналиста

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Охрана мэра Одессы оттеснила корреспондента ВВС Энди Верити от Геннадия Труханова и сбила журналиста с ног. Вскоре собкор телеканала также рассказал, что при этом его ударили ногой в пах.
Журналиста ВВС избила охрана Труханова
Журналиста ВВС избила охрана Труханова
скриншот из видео

Охрана мэра Одессы Геннадия Труханова избила журналиста британского телеканала ВВС Энди Верити, который занимался расследованием незаконного приобретения компанией Труханова элитной недвижимости в Лондоне.

Об этом сообщает сайт телеканала.

“Расследование BBC показало, как организованная банда тайно инвестировала миллионы фунтов в Великобритании“, - говорится в сюжете.

В ходе расследования журналист Энди Верити обратился за комментарием к Труханову, однако охрана городского головы Одессы отреагировала агрессивно на вопрос журналиста.

Как видно на видео, охрана оттеснила журналиста от Труханова и сбила Верити с ног. Вскоре журналист также рассказал, что при этом его ударили ногой в пах.

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К тому же, на видео ВВС видно, что во время попытки снять видео в Киеве, когда проходил суд по делу Труханова, неизвестный мужчина в черной форме без знаков распознавания начал препятствовать съемке, прикрывая камеру рукой.

Напомним, 14 февраля  Труханов был задержан в аэропорту Борисполь сразу после прилета из Варшавы. Тогда же в аэропорту Борисполь задержали и заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана. Позже Труханова, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, отпустили на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.

Апелляционный суд оставил Труханова мэром Одессы.

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Теги: Одесса, видео, мэр, журналист, Журналисты, охрана, избиение, расследование, нападение, Труханов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
user10033    24.04.2018, 18:05
Оценка:  0
user10033
ну сказано же Мейкой: будет искать расейских воров
и грабить грабителей.
При чем тут Труханов?
Он из другого муравейника грабитель.
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