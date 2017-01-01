В Киеве водитель маршрутки избил пассажира битой

Водитель с самого начала его поездки вел себя неадекватным образом. Он избил пассажира за замечание.

Водитель маршрутки с самого начала вел себя неадекватно depositphotos.com

В Киеве водитель пригородной маршрутки №301 (Киев - Вишневое) набросился на пассажира-винничанина Юрия Кирилюка и избил его битой. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщило издание Винница.info.

Пострадавший рассказывает, что водитель с самого начала его поездки вел себя неадекватным образом

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“На конечной остановке я сел в маршрутку. Водитель сразу бросился в глаза: то кофе пил, то курил, громко говорил. Потом начал приставать к молодой девушке. Из-за такого дерзкого ухаживания она даже отказалась садиться в маршрутку“, - рассказывает пострадавший.

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Также Кирилюк рассказал, что когда микроавтобус тронулся с места, водитель продолжал вести себя странно. Пострадавший отметил, что вызвал полицию, а затем подошел к водителю и спросил, почему тот так себя ведет. В ответ на замечание пассажира, водитель сказал тому выйти из салона, а если тот скажет еще что-то, то получит битой по голове. Бита лежала как раз возле лобового стекла. Слово за слово, и водитель сдержал слово – избил пассажира. На видео засняли только фрагмент:

Водитель маршрутки выходит из салона с битой 0:00 / 00:04

По словам пострадавшего, водитель наносил удары на глазах у прохожих и пассажиров маршрутки.

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“Слава Богу, переломов нет, но много ушибов по левой стороне. Кроме этого, водитель разбил мой телефон, когда попытался снять на видео его машину с номерами. Выскочил из салона и набросился на меня. Я сразу вызвал полицию. Написал заявление, снял побои. Столичные копы возбудили дело. Его уже передали в суд. Жду первого заседания“, - продолжил Юрий.

К этому моменту правонарушитель ни разу не пытался связаться с Юрием. Сейчас он ожидает судебного процесса.

Напомним, во вторник, 24 апреля, сообщалось что в Житомире школьники избили водителя троллейбуса.