Под Броварами пенсионер стрелял по трактору из карабина

На мужчину открыли дело по статье хулиганство.

В селе Скибин Броварского района Киевской области конфликт между односельчанами закончился стрельбой - пенсионер стрелял из ружья по трактору односельчанина.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

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Следственно-оперативная группа полиции выяснила, чтомежду 68-летним мужчиной и трактористом, который по соседству выполнял хозяйственные работы, возник словесный конфликт. Жители села рассказали, что между мужчинами давние неприязненные отношения. В результате пенсионер достал карабин и начал стрелять из-за своего забора. По его словам, он “хотел попугать тракториста“.

К счастью, в результате стрельбы никто из людей не пострадал. Только на кабине трактора были обнаружены механические повреждения.

Правоохранители изъяли у стрелка охотничий нарезной карабин и разрешительные документы на оружие.

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Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Пенсионер задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщалось 12 апреля, в Тернополе соседи устроили стрельбу из-за “магарыча“.