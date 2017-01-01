СБУ задержала боевика, который хотел уехать воевать на Ближний Восток

Боевик ЛНР планировал получить загранпаспорт и вступить в "незаконные вооруженные формирования, созданные кураторами спецслужб России".

Боевика ЛНР задержали на КПП Зайцево скриншот из видео

На Донбассе на КПП Зайцево сотрудники СБУ задержали боевика ЛНР, который планировал отправиться воевать на Ближний Восток в составе российских наемный формирований.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ведомства.

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Боевик направлялся получать загранпаспорт на подконтрольной Украине территории и после планировал “устроиться наемником в незаконные вооруженные формирования, созданные кураторами спецслужб России в одной из стран Ближнего Востока“.

Во время осмотра жителя Краснодонского района, который пешком пересекал линию разграничения, правоохранители обнаружили военный билет так называемого армейского корпуса народной милиции ЛНР, скрытый в обуви.

СБУ задержала боевика ЛНР на КПП Зайцево 0:00 / 00:38

В спецслужбе отметили, что задержанный находился на боевых позициях во время обстрелов Станицы Луганской со стороны ЛНР. На данный момент мужчина взят под стражу.

Напомним, 19 апреля СБУ пресекла деятельность группировки, которая занималась выдачей поддельных украинских паспортов членам террористической группировки Исламское государство (ИГИЛ).

Ранее, 18 апреля, сотрудники СБУ задержали и допросили свидетеля переправки в Сирию наемников частной военной компании Вагнера военно-морскими силами России.