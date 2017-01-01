В Бахмуте военный грузовик врезался в маршрутку
Автомобиль ВСУ направлялся к железнодорожной станции.
В городе Бахмут Донецкой области произошло ДТП при участии грузовика, который перевозил вещи военнослужащих, и маршрутного автобуса с пассажирами.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Харьковской правозащитной группы Юрий Асеев.
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“Автомобиль, перевозивший пожитки военных на погрузку к жд.станции, врезался в маршрутку. Жертв вроде бы нет…“, — написал Асеев.
Как сообщалось 16 апреля, на Печерске грузовик Нацгвардии врезался в Mercedes.