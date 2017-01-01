В Бахмуте военный грузовик врезался в маршрутку

Автомобиль ВСУ направлялся к железнодорожной станции.

В результате аварии, к счастью, никто не пострадал facebook.com/aseev.yriy

В городе Бахмут Донецкой области произошло ДТП при участии грузовика, который перевозил вещи военнослужащих, и маршрутного автобуса с пассажирами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Харьковской правозащитной группы Юрий Асеев.

Читай также: Кровавое ДТП в Кривом Роге: раскрыты новые подробности

“Автомобиль, перевозивший пожитки военных на погрузку к жд.станции, врезался в маршрутку. Жертв вроде бы нет…“, — написал Асеев.

Грузовик перевозил только вещи военных facebook.com/aseev.yriy

Как сообщалось 16 апреля, на Печерске грузовик Нацгвардии врезался в Mercedes.