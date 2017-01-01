Пожар в лагере Виктория: воспитательница получила условный срок
Киевский райсуд Одессы признал виновной воспитательницу детского лагеря Виктория Наталию Цокур и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы без отбывания наказания в тюрьме с испытательным сроком в 2 года.
Суд также постановил, что Цукор в течение 2 лет не имеет права занимать должности, связанные с ответственностью за пожарную безопасность, передает Пушкинская.
Воспитательница признала свою вину и просила не лишать ее свободы.
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“Я признаю свою вину, за эту профессию браться точно уже не буду. Хочу попросить вас о наказании, не связанном с тюремным заключением“, - сказала подсудимая.
Прокурор заявил, что вина Цокур доказана полностью, добавив, что она хорошо зарекомендовала себя как воспитатель, признала свою вину и раскаялась, а у стороны потерпевших претензий к ней нет.
В свою очередь, защита согласилась с обвинением и просила сократить испытательный срок до года.
Напомним, 18 апреля в Одессе из зала суда скорая помощь забрала отстраненного директора детского лагеря Виктория Петроса Саркисяна. До этого, 5 апреля, Цокур во время заседания суда признала свою вину.
Ранее, 20 марта прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц ГСЧС по делу о пожаре в лагере Виктория.