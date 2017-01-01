Трагедия в Харькове: свидетель дал показания против Зайцевой
Во время заседания суда свидетель смертельного ДТП в Харькове, 17-летний Алексей Шапошников рассказал, что подозреваемая Елена Зайцева ехала очень быстро и точно не на зеленый сигнал светофора. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает NewsRoom.
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“Перед случившимся, я шел в сторону Сумской. Увидел, что быстро едет машина, при этом точно горел не зеленый. Touareg на Бурсацком спуске начинал двигаться на желтый“, – рассказал он.
Вместе с тем, Шапошников не видел самого удара, а также не слышал звуковых сигналов, которые якобы подавала Зайцева. Он оценил скорость ее авто в 100 км/ч. После аварии он подбежал к Lexus и помог перевернуть авто.
На заседании также выступил контролер торгового комплекса Жан Минасян. Он, в свою очередь, отчетливо слышал звуковой сигнал. Хотя сам момент столкновения также не видел. Кто именно сигналил, он не помнит.
Другой участник аварии Геннадий Дронов в очередной раз отказался давать показания, пока не допросят всех свидетелей.
Ранее другие свидетели смертельного ДТП рассказали в суде о том, что Зайцева могла участвовать в гонках на дороге, а Дронов нарушил правила движения.
Патрульный, который общался с Зайцевой непосредственно после ДТП, рассказал, что у девушки при себе не было водительского удостоверения и техпаспорта.
18 октября внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Елена Зайцева, вылетел на тротуар и насмерть сбил пятерых пешеходов. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации. Пять человек пострадали.