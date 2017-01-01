Трагедия в Харькове: свидетель дал показания против Зайцевой

Обе машины, которые участвовали в смертельном ДТП в Харькове ехали не на зеленый свет. Однако, по словам свидетеля, авто Зайцевой ехало на очень большой скорости.

Оба подозреваемые ехали не на зеленый свет newsroom.kh.ua

Во время заседания суда свидетель смертельного ДТП в Харькове, 17-летний Алексей Шапошников рассказал, что подозреваемая Елена Зайцева ехала очень быстро и точно не на зеленый сигнал светофора. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает NewsRoom.

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“Перед случившимся, я шел в сторону Сумской. Увидел, что быстро едет машина, при этом точно горел не зеленый. Touareg на Бурсацком спуске начинал двигаться на желтый“, – рассказал он.

Вместе с тем, Шапошников не видел самого удара, а также не слышал звуковых сигналов, которые якобы подавала Зайцева. Он оценил скорость ее авто в 100 км/ч. После аварии он подбежал к Lexus и помог перевернуть авто.

На заседании также выступил контролер торгового комплекса Жан Минасян. Он, в свою очередь, отчетливо слышал звуковой сигнал. Хотя сам момент столкновения также не видел. Кто именно сигналил, он не помнит.

Свидетель Алексей Шапошников с матерью newsroom.kh.ua

Другой участник аварии Геннадий Дронов в очередной раз отказался давать показания, пока не допросят всех свидетелей.

Ранее другие свидетели смертельного ДТП рассказали в суде о том, что Зайцева могла участвовать в гонках на дороге, а Дронов нарушил правила движения.

Патрульный, который общался с Зайцевой непосредственно после ДТП, рассказал, что у девушки при себе не было водительского удостоверения и техпаспорта.

18 октября внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Елена Зайцева, вылетел на тротуар и насмерть сбил пятерых пешеходов. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации. Пять человек пострадали.