Во Львове публично сожгли 250 килограммов гашиша

Примерная стоимость сожженных наркотиков составляет 50 миллионов гривен.

Гашиш был изъят в 2014 пограничники ssu.gov.ua

Во Львове в печи следственного отдела СБУ публично сожгли более 250 килограммов гашиша стоимостью около 50 миллионов гривен.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Наркотики были обнаружены пограничниками в августе 2014 года в пункте пропуска на украинско-польской границе Рава-Русская.

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Погранично-таможенная группа совместно с СБУ обнаружила партию гашиша в двойном днище салона автомобиля, который принадлежал жителю Львовской области.

“Эта история началась в августе 2014, когда в Раве-Русской задержали Mercedes Sprinter 313 CDI и водитель пытался ввезти на территорию Украины 257 килограммов гашиша. У него был тайник, двойное дно в машине. Оперативники его задержали“, - рассказал пресс-секретарь управления СБУ Львовской области Олег Александров.

В апреле 2017 года Первомайский районный суд приговорил задержанного к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 20 апреля в Киеве полиция задержала мужчину, который на съемной квартире в особо крупных размерах изготовлял наркотики.

Ранее, правоохранители обнаружили у 28-летнего жителя Львова более 50 таблеток, похожих на экстази, на которых был изображен логотип, похожий на лого компании Илона Маска Tesla.