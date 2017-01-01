Украина выдворила в Турцию грузинского криминального авторитета

"Вор в законе", которого уже выдворяли из страны, въехал под новой фамилией и по новому паспорту.

Украина выдворила в Турцию криминального авторитета по прозвищу "Тенго Питерский", сообщает во вторник, 24 апреля, пресс-служба полиции Киева.

"35-летний гражданин Грузии, известный в криминальном мире как "вор в законе" по кличке "Тенго Питерский", был коронован в 2014 году в Санкт-Петербурге. Он неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе - за покушение на убийство", - говорится в сообщении.

Установлено, что "авторитет" прибыл в 2018 году в аэропорт Борисполь, откуда отправился в город Днепр. Там встречался с "коллегами" из уголовного мира, пытался перераспределить сферы влияния.

"Согласно оперативной информации, "вора в законе" интересовали все направления криминала - ограбления и незаконные завладения автомобилями", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Авторитет" был задержан в Днепре работниками столичной полиции, после чего препровожден в аэропорт и выдворен в Турцию – страну, откуда прибыл.

Интересно, что в последний раз "Тенго Питерского" выдворяли из Украины в 2017 году. В этот раз ему удалось проникнуть в страну благодаря смене фамилии и новому паспорту, пояснили в полиции.

В пресс-службе также добавили, что только в 2018 году столичные правоохранители выдворили за пределы Украины четырех "воров в законе": "Гегу Озургетского", "Профессора", "Рамаза Багдадского" и "Тенгу Питерского".

Напомним, в феврале в Киеве был задержан "авторитет" из Грузии, которого дважды высылали из страны.

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