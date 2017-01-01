Vodafone возобновил работу в ЛНР

В Министерстве по делам временно оккупированных территорий заявили, что на неподконтрольной Украине территории Луганской области восстановлена связь оператора Vodafone.

Работа мобильного оператора Vodafone-Украина на территории ЛНР восстановлена, сообщила во вторник, 24 апреля, пресс-служба министерства по опросам временно оккупированных территорий Украины.

"По оперативной информации, мобильную связь на временно оккупированной части Луганской области восстановили", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

За оперативною інформацією мобільний зв'язок на тимчасово окупованій частині території Луганської області відновлено — МТОТ (@mtot_gov_ua) 24 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что услуги мобильного оператора Vodafone-Украина отсутствуют на неподконтрольной Киеву территории Луганской области из-за повреждений, причины устанавливаются.

Напомним, 11 января в ДНР и ЛНР пропала мобильная связь оператора Vodafone. Причиной тому стало повреждение оптоволоконного кабеля.

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