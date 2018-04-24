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ГПУ готовит подозрение на одного из топ-чиновников

Комментариев: 2
Сейчас на столе генпрокурора Юрия Луценко находятся материалы, которые он должен подписать, с подозрением на одного из топ-чиновников страны. Сейчас известно, что это не депутат, заявил руководитель ГПУ.
Юрий Луценко рассказал о готовящемся подозрении топ-чиновнику Украины
Юрий Луценко рассказал о готовящемся подозрении топ-чиновнику Украины
РБК-Украина

Генеральная прокуратура получила от Национального антикоррупционного бюро подозрение на одного из топ-чиновников Украины. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко журналистам после выступления в Брюсселе во вторник, 24 апреля, передает РБК-Украина.

"Сейчас на моем столе находятся материалы, которые я должен подписать, с подозрением на одного из топ-чиновников страны", - рассказал Луценко.

Приэтом он уточнил, что это не депутат.

По словам генпрокурора, сейчас юридические службы ГПУ обрабатывают это сообщение о подозрении.

"У нас есть 1700 приговоров по этим (коррупционным - ред.) делам. С другой стороны людей интересует не это. Их интересует, когда будут результаты противодействия современной власти категории А. А это исключительно монополия НАБУ. Поэтому я нахожусь в довольно щекотливой ситуации", - подчеркнул Луценко.

Он также рассказал, что в НАБУ сейчас около 120 дел в судах, 40% из них - по общим материалам с Генпрокуратурой.

Ранее сообщалось, что бывшему руководителю Укргазбанка сообщили о подозрении.

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Теги: Генпрокуратура, Луценко, чиновники, Генеральная прокуратура, ГПУ, подозрения, Юрий Луценко, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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МСергей    24.04.2018, 21:15
Оценка:  0
МСергей
довольно щекотливая ситуация
ЩЕКОТА
МСергей    24.04.2018, 21:16
Оценка:  +1
МСергей
ЩЕКОТАТЬ - Вызывать у кого-н. нервное, обычно сопровождающееся смехом, раздражение лёгким прикосновением к коже.
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