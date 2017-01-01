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В ФРГ задержали украинского экс-нардепа Крючкова

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В Украине бывший народный избранник находится в розыске. Его подозревают в хищении 346 миллионов гривен, принадлежащих Запорожьеоблэнерго.
В Украине Крючков находился в розыске с мая 2017 года
В Украине Крючков находился в розыске с мая 2017 года
УП

В Германии задержали бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, которого подозревают в хищении средств Запорожьеоблэнерго. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ из НАБУ.

"14 апреля на территории Германии задержан председатель правления ЧАО ХК Энергосеть, которого в Украине подозревают в совершении ряда преступлений. Национальное бюро готовит пакет документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину, который в ближайшее время будет передано компетентным органам Германии", – отметили в НАБУ.

Напомним, Крючков фигурирует в деле о присвоении 346 миллионов гривен Запорожьеоблэнерго, в котором более 60% акций принадлежит государству.

 
 

Как сообщалось, нардеп Сергей Лещенко заявил об объявлении в розыск экс-нардепа Дмитрия Крючкова. 

 

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Теги: Германия, похищение, задержание, нардеп, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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