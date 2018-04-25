Вице-мэру австрийского Линца запретили въезд в Украину

Детлеф Виммер ездил в оккупированный Крым.

Украина запретила въезд вице-мэру Линца (Австрия) Детлефу Виммеру за посещение аннексированного Россией Крыма.

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Об этом сообщает в Facebook пресс-служба посольства Украины в Австрии.

Несмотря на многочисленные обращения посольства, вице-бургомистр Детлеф Виммер демонстративно нарушал украинский суверенитет и участвовал в мероприятиях оккупационных властей в Крыму. “Пришло время сообщить: этот человек получил то, что заслужил: запрет въезда в Украину“, - говорится в сообщении.

Напомним, так называемый Ялтинский международный экономический форум, который 19 апреля открылся во временно оккупированном Крыму, посетили депутаты кремлевских лоббистов в ЕС - ультраправой партии Альтернатива для Германии, а также вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер.