На Донбассе усиливаются проукраинские настроения - исследование

На неподконтрольной Киеву территории Донецкой области уменьшилось количество граждан, которые идентифицировали себя "гражданами ДНР" - такими назвались 13% опрошенных.

На подконтрольном Киеву Донбассе растет количество людей, чувствующих себя украинцами. Так, в 2017 году 42% жителей подконтрольной Киеву Донецкой области идентифицировали себя гражданами Украины, что на 10% больше, чем в 2016 году. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает Укринформ со ссылкой на советника министра информационной политики Дмитрий Ткаченко.

Отмечается, что чиновник озвучил такие данные во время презентации аналитического отчета по результатам социологического исследования "Особенности сознания и идентичности жителей подконтрольных и оккупированных территорий Донецкой области".

"Среди положительных изменений в плане идентичности есть рост уровня гражданской идентичности на подконтрольных территориях. Это хорошо", - сказал он.

Однако Ткаченко добавил, что это происходит, скорее всего, в рамках "всеукраинского тренда", когда по всей Украине люди чувствуют себя гражданами Украины гораздо больше, чем еще несколько лет назад.

По его словам, 42% респондентов на подконтрольной территории Донетчины считают себя гражданами Украины, тогда как в 2016 году эта цифра составляла 32%.

В то же время Ткаченко отметил, что на временно оккупированной территории 41% опрошенных считает, что по собственным ценностям и образу мышления они больше похожи на жителей России.

Он также сообщил, что в 2017 году на неподконтрольной территории Донецкой области уменьшилось количество граждан, которые идентифицировали себя так называемыми "гражданами ДНР" - такими назвались 13% опрошенных (в 2016 году - 18%).

Отмечается, что вторая волна социологического исследования "Особенности сознания и идентичности жителей подконтрольных и оккупированных территорий Донецкой области" проводилась 10-26 декабря 2017 года методом личного (face-to-face) интервью. Выборочная совокупность на временно оккупированной территории Донецкой области составляет 600 респондентов, а на подконтрольной - 705. Предельная погрешность выборки на оккупированной территории + -4,01%, на подконтрольной - +-3,77%.

Как сообщалось, в Донецке вышли на марш в "годовщину" ДНР.

Напомним, в центре Донецка вывесили флаг Украины.

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