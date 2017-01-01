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В городе на Волыни нашли бордюр из еврейских надгробий

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Одна из улиц города Горохов Волынской области оказалась вымощена еврейскими надгробиями. Как мацевы оказались на дороге, неизвестно.
Бордюр из еврейских надгробий в Горохове
Бордюр из еврейских надгробий в Горохове
Хесед громада/Facebook

На одной из улиц города Горохов Волынской области бордюр обустроили из еврейских надгробий-мацев. Об этом говорится в сообщении на странице Хесед община в Facebook во вторник, 24 апреля.
 
Еврейской общине поступила информация от жителей Горохова, что одна из улиц города вымощена еврейскими надгробиями.
 
"Представители нашей общины, совместно с "Volunteer Community" выехали на место, чтобы убедиться в данном факте. Действительно на одной улице бордюры – это мацевы (надгробки) с еврейского кладбища, мы обнаружили более 40 штук и думаем, что это не предел. Никто из опрошенных нами жителей не смог сказать, как мацевы оказались на дороге…", – говорится в сообщении.

 
Местные власти пообещали посодействовать в решении этого вопроса. В частности, речь шла о переносе надгробий на место, где исторически было еврейское кладбище, и где уже установлен информационно-памятный знак.

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Теги: евреи, фото, вандализм, вандалы, Волынская область
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Источник: korrespondent.net

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