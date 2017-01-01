В городе на Волыни нашли бордюр из еврейских надгробий
Одна из улиц города Горохов Волынской области оказалась вымощена еврейскими надгробиями. Как мацевы оказались на дороге, неизвестно.
На одной из улиц города Горохов Волынской области бордюр обустроили из еврейских надгробий-мацев. Об этом говорится в сообщении на странице Хесед община в Facebook во вторник, 24 апреля.
Еврейской общине поступила информация от жителей Горохова, что одна из улиц города вымощена еврейскими надгробиями.
"Представители нашей общины, совместно с "Volunteer Community" выехали на место, чтобы убедиться в данном факте. Действительно на одной улице бордюры – это мацевы (надгробки) с еврейского кладбища, мы обнаружили более 40 штук и думаем, что это не предел. Никто из опрошенных нами жителей не смог сказать, как мацевы оказались на дороге…", – говорится в сообщении.
Местные власти пообещали посодействовать в решении этого вопроса. В частности, речь шла о переносе надгробий на место, где исторически было еврейское кладбище, и где уже установлен информационно-памятный знак.
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