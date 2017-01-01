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Венгрия обвинила Украину в атаке на нацменьшинства

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В министерстве иностранных дел Венгрии возмущены предложением президента Петра Порошенко лишать гражданства украинцев с двойным гражданством.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто
 
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в наступлении на права нацменьшинств, комментируя предложение президента Петра Порошенко принять закон о введении санкций против украинцев, которые имеют двойное гражданство и принимали участие в выборах другой страны, сообщает Радио Свобода
 
Венгерский министр заявил, что "президент (Украины – ред.) вместе с Верховной Радой шаг за шагом беспрецедентно подло и заранее спланировано наступают на права нацменьшинств". 
 
Сийярто добавил, что Украина, с одной стороны, пытается попасть в НАТО, а с другой – лишать украинского гражданства тех лиц, которые приобрели гражданство другой страны – члена Альянса, поскольку это "якобы является угрозой для национальной безопасности Украины". 
 
"Мы чрезвычайно возмущены предположением, что закарпатец венгерской национальности может представлять угрозу национальной безопасности Украины", – заявил глава МИД Венгрии.

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Напомним, ранее Венгрия наложила вето на решение о проведении в Брюсселе заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

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Теги: Украина, Венгрия, гражданство, двойное гражданство
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Источник: korrespondent.net

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