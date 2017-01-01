Сутки в АТО: 69 обстрелов, 11 раненых

Пострадавших военнослужащих доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь.

За сутки на Донбассе ранены 11 бойцов Минобороны Украины

За минувшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреливали 69 раз - пострадали девять бойцов, еще два получили боевое ранение. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook в среду, 25 апреля.

По данным штаба, на донецком направлении сепаратисты использовали гранатометы, минометы, пулеметы и вооружение БМП возле Ломакино, Водяного, Новотроицкого, Гнутово, Пищевика, Широкино, Лебединского, Талаковки, Авдеевки, Марьинки, Павлополя, Первомайского, Красногоровки, шахты "Бутовка", Каменки и Новомихайловки.

На луганском направлении оккупанты применяли минометы и снайперское оружие в районе Луганского, Новолуганского, Троицкого, Крымского, Валуйского, Станицы Луганской, Новоселовки и Новгородского, говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/watch?v=Kq9z5YnR5sc&feature=youtu.be

Напомним, за сутки 23 апреля на Донбассе зафиксировали 44 вражеских обестрела. По официальной информации, ранения получили пять военных, погибших нет.

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