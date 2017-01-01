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Сутки в АТО: 69 обстрелов, 11 раненых

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Пострадавших военнослужащих доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь.
За сутки на Донбассе ранены 11 бойцов
За сутки на Донбассе ранены 11 бойцов
Минобороны Украины

За минувшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреливали 69 раз - пострадали девять бойцов, еще два получили боевое ранение. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook в среду, 25 апреля.

По данным штаба, на донецком направлении сепаратисты использовали гранатометы, минометы, пулеметы и вооружение БМП возле Ломакино, Водяного, Новотроицкого, Гнутово, Пищевика, Широкино, Лебединского, Талаковки, Авдеевки, Марьинки, Павлополя, Первомайского, Красногоровки, шахты "Бутовка", Каменки и Новомихайловки.

На луганском направлении оккупанты применяли минометы и снайперское оружие в районе Луганского, Новолуганского, Троицкого, Крымского, Валуйского, Станицы Луганской, Новоселовки и Новгородского, говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/watch?v=Kq9z5YnR5sc&feature=youtu.be

Напомним, за сутки 23 апреля на Донбассе зафиксировали 44 вражеских обестрела. По официальной информации, ранения получили пять военных, погибших нет.

 

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Теги: донбасс, обстрел, АТО, АТО новости, зона АТО, раненые в АТО, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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