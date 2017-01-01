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На украинско-польской границе очередь авто растянулась на 4 км

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Со стороны Польши в направлении Украины таможенники сейчас не работают.
В ночь на среду затор существенно усугубился
В ночь на среду затор существенно усугубился
lwr.com.ua

На границе Украины и Польши перед контрольно-пропускным пунктом Рава-Русская в ночь на среду, 25 апреля, образовалась огромная очередь из автомобилей. 

Об этом сообщил сотрудник Управления Нацполиции во Львовской области Игорь Зинкевич.

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Длина очереди достигала 4 километров, в доказательство своих слов Зинкевич опубликовал видео вереницы автомобилей и автобусов перед КПП.

“Очередь на Польшу ПП Рава Русская — 4 км. А с Польши к нам — таможенники вообще не работают“, — комментирует ситуацию Зинкевич.

Стоит отметить, что в период пасхальных праздников рекордные очереди на границе фиксировались практически на всех КПП на западной границе Украины по направлению к Польше, Словакии и Венгрии.

Как сообщалось 24 апреля, украинские пункты пропуска прошли шенгенское оценивание.

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Теги: граница, Польша, пограничники, таможня, КПП, Рава-Русская
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