В Сумской области задержали угонщиков фуры с телевизорами и мониторами

Стоимость похищенного составила 5,8 миллионов гривен, фура была оценена в 446 тысяч гривен.

Злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет news.vitebsk.cc

Полиция Сумской области задержала четырех мужчин, которые угнали фуру с телевизорами и мониторами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным правоохранителей, житель Чернигова узнал о договоре купли-продажи, заключенном между российским производителем телевизоров торговой марки LG и двумя киевскими предприятиями,после чего он арендовал у гараж-бокс и привлек еще трех человек к совершению преступления.

Один из сообщников после устроился водителем к предпринимателю-перевозчику. В декабре 2017 года этот водитель угнал фуру с 1067 телевизорами и 9 мониторами. Он пересек границу Украины на пункте пропуска Бачевск Глуховского района Сумской области и доставил товар в арендованный накануне гараж.

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Похищенную технику злоумышленники перегрузили и доставили ее в Чернигов для сбыта. Стоимость похищенного составила 5,8 миллионов гривен, фура была оценена в 446 тысяч гривен.

“Сегодня проведено 14 обысков на территории Сумской, Черниговской, Киевской и Винницкой областей по месту жительства фигурантов, в их гаражах и в возможных местах нахождения похищенного имущества (склады и другие помещения). В ходе обысков изъяты часть похищенных телевизоров, транспортные средства, документы, дымовые шашки, боеприпасы, а также 26 000 долларов США наличности“, - рассказал заместитель начальника ГУ НП Сумской области Олег Григоров.

Мужчин задержали. Им сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Задержанным грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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