Под Харьковом поймали мошенников, выманивших у пенсионеров 500 тыс. грн

Злоумышленники использовали схему "ваш сын в полиции".

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В Харьковской области полиция задержала двух мошенников. 27-летний житель Черниговской области и его сверстник из Харькова, ранее судимый за хулиганство и имущественные преступления, подозреваются в 25 эпизодах мошенничества по схеме “ваш сын в полиции“.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Фейсбуке.

“Жертвами злоумышленников становились преимущественно пожилые люди. Мошенники звонили потерпевшим, представлялись работниками полиции и сообщали, что с их близкими случилась беда. Для “решения вопроса“ необходимо было заплатить определенную сумму, на что большинство жертв соглашались“, - говорится в сообщении.

За полгода по такой схеме им удалось выманить почти 500 тыс. гривен. Стоит отметить, что оба мошенника - безработные и наркозависимые.

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Подозреваемые задержаны в порядке ст.208 УПК. Правоохранители проверяют их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других областей Украины.

Как сообщалось 6 апреля, в Белой Церкви мошенник по хитрой схеме вымогал деньги у автовладельцев.