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ДТП в Кривом Роге: в больнице скончался еще один пострадавший

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Число жертв аварии увеличилось до 10 человек.
Несколько пострадавших все еще находятся в крайне тяжелом состоянии
Несколько пострадавших все еще находятся в крайне тяжелом состоянии
24tv.ua

Во второй городской больнице В Кривом Роге во второй городской больнице скончался мужчина, который получил травмы во время кровавого ДТП на проспекте Металлургов.

Об этом сообщает Первый криворожский.

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По предварительной информации, 58-летний мужчина был сотрудником АрселорМиттал Кривой Рог.

На данный момент число жертв аварии увеличилось до 10 человек.

Несколько пострадавших все еще находятся в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, 20 апреля Бабушкинский районный суд Днепра арестовал на два месяца водителя автомобиля Mazda, который возможно является виновником аварии.

Ранее, в Сети появилось видео первых минут после ДТП. На видео, снятом из проезжающего транспортного средства, видны раненые люди среди тел погибших.

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Теги: Кривой Рог, ДТП, больница, пострадавший, умер
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