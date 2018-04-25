В оккупированной Макеевке подорвали "отдел полиции" - СМИ

О пострадавших не сообщается.

В городе Макеевка Донецкой области, который сейчас является оккупирпованным пророссийскими боевиками так называемой ДНР, у здания “полиции“ на улице Бажанова вечером 24 апреля прогремел взрыв.

Об этом сообщает УП со ссылкой на Telegram канал ВМакеевке.

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“Макеевка, Бажанова, примерно в 20:30 прогремел мощный взрыв возле магазина Этюд. Неизвестные взорвали участок полиции, было заложено заряд под окном участкового!“, - говорится в сообщении.

В здании от взрывной волны повылетали окна. Информации о пострадавших нет.

О жертвах не сообщается vk/com\vmakeevke

Инцидент произошел на улице Бажанова vk/com\vmakeevke

Напомним, 5 апреля в Черкассах в завод Укроборонпрома бросили две гранаты.