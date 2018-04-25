Супрун учит украинцев правильно чистить зубы

И.о министра здравоохранения рассказала, какую зубную пасту использовать, как часто пользоваться зубной нитью и даже о том, под каким углом держать щетку.

И.о министра здравоохранения продолжает просвещать украинцев о том, как сохранить свое здоровье. Очередной выпуск серии санпросвета появился на странице Супрун в Facebook. Супрун утверждает, что чистить зубы нужно не менее двух минут два раза в день, и обязательно пользоваться техникой Басса.

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Супрун советует размещать щетку под углом 45 градусов по отношению к поверхности зубов. Далее делать плавные “выметающие“ движения от передних до задних зубов. Жевательную поверхность зубов необходимо чистить круговыми движениями. Не забывать очищать язык.

Также Ульяна Супун отметила, что нужно выбирать правильную концентрацию фтора пасты. По ее словам, взрослые должны использовать зубную пасту, которая содержит не менее 1350 ppm фторида, а если зубы имеют повышенную чувствительность, то лучше пользоваться зубной пастой, не содержащую фтор.

Дети любого возраста должны наносить малое количество пасты – не больше горошины - на щетку.

И.о министра здравоохранения призывает менять зубную щетку раз в 3 месяца – за это время щетка изнашивается и на ней скапливаются бактерии.

Помимо этого, Ульяна Супрун рекомендует регулярно использовать зубную нить.

Напомним, ранее Супрун рассказала, как здороваться с женщинами без сексизма и выложила инструкцию по правильному рукопожатию.