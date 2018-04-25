Рейтинг Рабиновича вырастет из-за скандала с арестом виллы Левочкина - блогер

Рабинович внес 400 тысяч евро для ареста французской недвижимости одного из лидеров Оппозиционного блока.

После внесения народным депутатом, лидером партии За життя Вадимом Рабиновичем 400 тысяч евро для ареста французской недвижимости одного из лидеров Оппозиционного блока Сергея Левочкина его рейтинг вырастет. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Андрей Кононенко.

При этом он подчеркнул, что вилла Левочкина стоимостью 40 млн евро вернется народу Украины.

“Как вам поступок Рабиновича? Кратко напомню, что Вадим Зиновьевич продолжает добиваться того, чтобы виллу Левочкина в Ницце вернули народу Украины. Суд города арестовал “скромный домик“ одного из лидеров Оппоблока, который оценивают в 40 миллионов евро. Естественно, ни прокуратура, ни НАБУ особо этой историей не заинтересовались, хотя факт коррупции (откуда у не работавшего ни дня в бизнесе чиновника Левочкина десятки миллионов евро?) налицо“, – возмутился блогер.

Он сообщил, что по законам Франции нужно внести 1% от стоимости недвижимости в залог на время судебного процесса. И когда украинские власти эту сумму предоставить отказались, Вадиму Рабиновичу пришлось продать свой участок земли и внести эти деньги за государство.

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“Суд виллу арестовал, но по французским законам нужно внести 1% от ее стоимости в залог на время судебного процесса. Как легко догадаться, наше государство эту сумму предоставить отказалось. Тогда Вадиму Рабиновичу, инициатору "крестового похода на виллу Левочкина", пришлось продавать свой задекларированный участок земли, чтобы перевести в суд Ниццы 400 тысяч евро в качестве залога. В перспективе этот шаг позволит Украине вернуть те 40 миллионов евро, которые семья Левочкиных увезла из страны, чтобы купить виллу“, – отметил в своей публикации Кононенко.

По его словам, поскольку поступки политиков прямо влияют на их рейтинг, перевод личных средств Вадимом Рабиновичем в качестве залога за виллу Левочкина, скорее всего, существенно увеличит количество его сторонников.

“Думаю, на такой шаг вряд ли решился бы кто-то другой из украинских политиков, привыкших только языками молоть. Последние социологические опросы показали, как поступки политиков прямо влияют на их рейтинг. Допускаю, что количество сторонников Вадима Рабиновича увеличится – особенно в центральной и юго-восточной части нашей страны. По одному из последних опросов, 37% не определились, за кого будут голосовать на выборах, еще почти 17% на выборы идти не готовы – то есть в сумме 54% колеблющихся. Вполне вероятно, что большая часть этих людей в итоге поддержит Рабиновича как политика, который реально борется с коррупцией. И ситуация с виллой чиновника-олигарха Левочкина прямое тому подтверждение“, – резюмировал блогер.