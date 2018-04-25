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Во Львове маршрутка с пассажирами въехала в столб

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По данным полиции, в результате ДТП никто не пострадал.
Маршрут №20 обслуживает коммунальное АТП-1
Маршрут №20 обслуживает коммунальное АТП-1
facebook.com/lvivpolice

Во Львове на улице Городоцкой возле цирка утром в среду, 25 апреля, произошло ДТП с участием маршрутки №20. 

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

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Водитель маршрутки не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Suzuki, после чего въехал в столб рекламной конструкции.

В пресс-службе патрульной полиции отметили, что водитель маршрутки был трезв. На видео с места ДТП видно, что в момент столкновения в салоне маршрутки находились пассажиры. 

К счастью, никто из людей не пострадал
К счастью, никто из людей не пострадал
facebook.com/lvivpolice

Местное издание уточняет, что маршрут №20 обслуживает коммунальное АТП-1.

Напомним, 24 апреля в Бахмуте военный грузовик врезался в маршрутку.

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Теги: ДТП, маршрутка, столб, Львов, авария
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