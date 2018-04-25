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В Украину запретили ввоз российской книги "Как жили на Руси"

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10 000 экземляров российского издания пытались ввезти в Украину.
В книге для детей фальсифицируется история Руси
В книге для детей фальсифицируется история Руси
finsaver.ru

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Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввозить на территорию страны российское издание Как жили на Руси, которая пропагандирует государство-агрессора. 

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Госкомтелерадио отказал ООО Якаб Трейд в выдаче разрешения на ввоз с территории государства-агрессора книги Елены Качур Как жили на Руси (издатель - ООО Манн, Иванов и Фербер, Москва) в количестве 10 тыс. экземпляров“, - говорится в сообщении.

Как отмечается, эксперты признали, что в этом издании, рассчитанном на детей, присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора и фальсификации истории Киевской Руси, а также непризнание Украинского государства.

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“Согласно закону Украины Об издательском деле “издательская продукция, содержащая материалы, содержание которых направлено на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, не может быть разрешена к распространению на территории Украины“, - сообщили в комитете.

Как сообщалось 21 апреля, в Москве сорвали вывеску с украинской библиотеки.

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Теги: пропаганда, Россия, агрессор, книга, Госкомтелерадио
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