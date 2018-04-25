В Украину запретили ввоз российской книги "Как жили на Руси"

10 000 экземляров российского издания пытались ввезти в Украину.

В книге для детей фальсифицируется история Руси finsaver.ru

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Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввозить на территорию страны российское издание Как жили на Руси, которая пропагандирует государство-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Госкомтелерадио отказал ООО Якаб Трейд в выдаче разрешения на ввоз с территории государства-агрессора книги Елены Качур Как жили на Руси (издатель - ООО Манн, Иванов и Фербер, Москва) в количестве 10 тыс. экземпляров“, - говорится в сообщении.

Как отмечается, эксперты признали, что в этом издании, рассчитанном на детей, присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора и фальсификации истории Киевской Руси, а также непризнание Украинского государства.

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“Согласно закону Украины Об издательском деле “издательская продукция, содержащая материалы, содержание которых направлено на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, не может быть разрешена к распространению на территории Украины“, - сообщили в комитете.

Как сообщалось 21 апреля, в Москве сорвали вывеску с украинской библиотеки.