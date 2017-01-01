Судье-взяточнику в Киеве вручили подозрение

Сейчас решается вопрос о том, чтобы Высший совет правосудия разрешил привлечь судью к уголовной ответственности.

Разоблаченному в понедельник на взятке судье Голосеевского райсуда Киева вручили подозрение. Такую инфорацию сообщила в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Подозрение судья получил вчера, 24 апреля, по ч. 3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды). Еще одно подозрение вручено возможному его подельнику - бывшему судье того же суда: он также был задержан детективами НАБУ.

Документы подписал руководитель САП Назар Холодницкий .

Напомним, 23 апреля 2018 года детективы НАБУ задержали судью Голосеевского райсуда в момент получения взятки: мужчине передавали часть суммы (требовал $8000) в размере $1000. Вместе с ним был разоблачен посредник - бывший судья того же суда. Задержанный, считают в НАБУ, требовал и получил от посредника деньги в обмен на вынесение решения по гражданскому иску (восстановление истца на работе и выплата ему компенсации в размере 1,5 млн грн).