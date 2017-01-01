В Донецке бюджетников заставили выложить бумажный портрет Захарченко - журналист

На "флешмоб" боевики согнали 900 человек на 13 сектор стадиона Олимпийский.

Журналист Денис Казанский опубликовал фото со стадиона в оккупированном Донецке где согнали бюджетников и заставили выложить огромный портрет главаря пророссийских боевиков Захарченко.

“В Донецке к праздникам на стадионе Олимпийский бюджетников дрессируют выкладывать из листов бумаги портрет Захарченко. Наш Ким Чен Ын!“, - написал Казанский в Facebook.

В подписи к фото он указал, что на “флешмоб“ боевики согнали 900 человек.

По словам боевика, это репетиция ко "дню республики" facebook.com/den.kazansky

Экс-руководитель “совбеза“ ДНР и бывший командир террористического батальона Восток Александр Ходаковский в соцсети отметил, что данное “мероприятие“ связано с репетиций предстоящего празднования “дня образования республики“, которое будет проходить 11 мая.

Ранее он писал о том, что бюджетники жалуются, что их сгоняют для создания портрета Захарченко.

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“Представители славного клана бюджетников пожаловались, что их заставляют участвовать в флешмобе 11 мая на стадионе Шахтер, в котором они должны будут в радостном порыве переворачивать какие-то листы бумаги, чтобы в результате получился портрет Захарченко“, - писал он.

“Имея дело с этими ребятами, не удивлюсь, если вместо выборов сразу коронацию проведем“, - отметил он.

Напомним, 18 апреля Ходаковский заявил, что жителям территорий подконтрольным ДНР не стоит надеяться на “подъем экономики“, пока не закончится война.