В Киеве бойцы НАБУ жестко задержали СБУшника

Сотрудника спецслужбы поймали на взятке.

Читай также: В Харькове подполковник полиции требовал $10 тысяч взятки

Вечером 24 апреля сотрудники НАБУ провели спецоперацию на улице Саксаганского, 77. Позже стало известно, что задержанный – сотрудник СБУ.

Киев Оперативный писал, что оперативники НАБУ заблокировали Шкоду, выбили водительское стекло и вытащили водителя. Лицо задержанного спрятали под маской. Затем в присутствии понятых провели описание изъятых вещей.

Читай также: Добытчик янтаря предлагал СБУшнику $2000 в неделю

Слово и Дело со ссылкой на источник в правоохранительных органах утверждает, что СБУшника поймали на взятке в 50 тысяч долларов. Это начальник одного из подразделений Правобережного межрайонного отдела управления СБУ в Киеве.

Пресс-служба НАБУ рассказала, что чиновник СБУ получил от посредников 47 500 долларов за непривлечение к ответственности лиц, которые хотели незаконно получить вид на жительство на территории Украины, путем заключения фиктивных браков с украинками.

“Доступ к таким данным открывал возможности для шантажа и вымогательства неправомерной выгоды, чем и воспользовался работник СБУ“, - говорится в сообщении.

Номера закрыли prm.ua

Взятку передали двумя частями. СБУшник был задержан во время получения второй части суммы в размере 36 тыс. долларов. Детективы НАБУ убеждены, что разоблаченное лицо могло действовать в составе преступной группировки.

В автомобиле работника СБУ помимо долларов обнаружили “документы, имеющие значение для уголовного производства“, патроны к нарезному огнестрельному оружию, а также вещество, внешне похожее на наркотическое средство.

Спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская на своей странице в Facebook также подтвердила, что задержанный служит в СБУ, в главном управлении г. Киева.

Смотри также: СБУ показала задержание патрульных-взяточников

“Служба безопасности Украины предоставляет полное содействие НАБУ по уличенного на взятке сотрудника столичного Главка СБУ. С июня 2015 году в СБУ начата работа по очистке Службы от предателей и коррупционеров“, - написала она.

Представитель спецслужбы напомнила, что за три года зарегистрировано 89 уголовных производств в отношении сотрудников СБУ, 26 из которых уже переданы в суд, по 21 есть приговоры. Она процитировала слова главы Службы безопасности Украины Василия Грицака: Мы заинтересованы в быстрой очистке своих рядов“.

СМИ назвали имя задержанного - Александр Карамушка. По неофициальным данным, изъятый наркотик - это кокаин.

Напомним, 23 апреля детективы НАБУ совместно с СБУшниками задержали судью Голосеевского районного суда на взятке. Он требовал 8 000 долларов за удовлетворение гражданского иска в пользу истца о восстановлении на работе.