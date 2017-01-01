Местным властям разрешили запрещать продажу алкоголя

Закон вступает в силу 25 апреля.

Торговля алкоголем во время запрета будет караться штрафом oren.ru

С 25 апреля в Украине вступает в силу закон, который разрешает местным властям вводить запрет на продажу алкоголя.

Об этом сообщает в официальная парламентская газета Голос Украины.

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“Сельские, поселковые и городские советы в пределах территории соответствующей административно-территориальной единицы могут устанавливать запрет продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых субъектами хозяйствования (кроме заведений ресторанного хозяйства) в определенное, решением таких органов, время суток“, - говорится в документе.

Торговля алкоголем во время установленного запрета будет наказываться штрафом в размере от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 510 до 1,7 тысяч гривен.

Напомним, 13 апреля Кабинет министров Украины ввел с 1 июля новые образцы акцизных марок для табачных и алкогольных изделий отечественного и импортного производства.

Ранее, 3 апреля, на сайте электронных петиций президента предложили запретить в стране продажу алкоголя гражданам, которые не имеют высшего образования.