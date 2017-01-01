На Крымский мост пустили машины: видео первой поездки

Официально движение по Керченскому мосту еще не запустили, однако блогерам разрешили проехаться.

Блогеры из РФ проехались на автомобиле по Крымскому мосту, которым оккупанты намерены соединить Россию с аннексированным полуостровом. Видеозапись публикует YouTube канал Большой Тест Драйв.

Блогеры из РФ проехались по Керченскому мосту 0:00 / 18:11

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В описании к видеоролику сказано, что блогеры канала первыми проехались по Керченскому мосту, кроме строителей. Они начали свой путь со стороны Краснодарского края и проехались по трассе до судоходных арочных пролетов в Керченском проливе.

Напомним, 2 апреля на Крымском мосту провели тестовое включение дорожного освещения на участке, где будут ездить автомобили. 16 апреля протестировали систему автоматического управления дорожным движением.

А 20 апреля сообщалось, что на Крымский мост грузовики пока не пустят - Минтранс сорвал проект по безопасности. Госзаказчик, ФКУ Упрдор Тамань, требует 22,5 млн рублей с Управления ведомственной охраны Минтранса за неисполнение контракта на 4,5 млрд руб.