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На Крымский мост пустили машины: видео первой поездки

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Официально движение по Керченскому мосту еще не запустили, однако блогерам разрешили проехаться.
Блогеры прокатились по Керченскому мосту
Блогеры прокатились по Керченскому мосту
Скриншот из видео

Блогеры из РФ проехались на автомобиле по Крымскому мосту, которым оккупанты намерены соединить Россию с аннексированным полуостровом. Видеозапись публикует YouTube канал Большой Тест Драйв.

Блогеры из РФ проехались по Керченскому мосту
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В описании к видеоролику сказано, что блогеры канала первыми проехались по Керченскому мосту, кроме строителей. Они начали свой путь со стороны Краснодарского края и проехались по трассе до судоходных арочных пролетов в Керченском проливе.

Напомним, 2 апреля на Крымском мосту провели тестовое включение дорожного освещения на участке, где будут ездить автомобили.  16 апреля протестировали систему автоматического управления дорожным движением.

А 20 апреля сообщалось, что на Крымский мост грузовики пока не пустят - Минтранс сорвал проект по безопасности. Госзаказчик, ФКУ Упрдор Тамань, требует 22,5 млн рублей с Управления ведомственной охраны Минтранса за неисполнение контракта на 4,5 млрд руб.

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Теги: Украина, Крым, Крымский мост, Керченский мост, автомобили, проезд, оккупанты
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