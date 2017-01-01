Рабинович: Интер не может оставаться орудием коррупции и грабежа

Лидер партии За життя заявил, что готовит заключение специалистов по деятельности Интера, чтобы показать необъективность журналистов телеканала.

В Украине ключевые финансово-промышленные группы процветают при всех президентах только потому, что имеют свои медиа. Для того чтобы телеканалы перестали быть средством защиты своих хозяев, нужно ввести общественный контроль. Такое мнение высказал народный депутат и лидер политической партии За життя Вадим Рабинович в эфире телеканала 112 Украина.

В частности, он вспомнил о телеканале Интер, который всегда «мочил» оппонентов своих владельцев, руководителей Оппозиционного блока Сергея Левочкина и Юрия Бойко, и был орудием коррупции. По мнению Вадима Рабиновича, нужно защитить зрителей от недобросовестных хозяев телеканалов.

“Народные депутаты от фракции Оппозиционный блок Юрий Бойко и Сергей Левочкин более десяти лет пользуются привилегированным положением, потому что владеют телеканалом Интер – “первой кнопкой страны“. Ни одна власть их не может посадить за их коррупционные деяния, опасаясь ответной реакции от журналистов Бойко и Левочкина“, – убежден народный депутат.

Лидер партии За життя заявил, что готовит заключение специалистов по деятельности Интера, чтобы показать необъективность журналистов телеканала.

“Ввиду такой несправедливости я нанял группу международных экспертов, которые должны проанализировать работу телеканала Интер за последние три года с целью проверки его объективности. Очевидно, что при вступлении владельцев телеканала в бизнес-конфликт или в политическое противостояние с кем-либо, Интер разворачивал против оппонентов Левочкина и Бойко свою пропагандистскую машину. Более того, вызывают вопросы также источники финансирования этого телеканала. Потом заключение экспертов по деятельности Интера я передам в Генеральную прокуратуру и Национальный совет по телевидению и радиовещанию с требованием либо лишить Интер лицензии, либо взять канал под общественный контроль, в который войдут представители разных политических организаций и сил. Медиаресурс не должен способствовать разграблению страны! Точка!“ – констатировал политик.

В качестве примера "недобросовестной журналистики" парламентарий привел кампанию, которую развернул телеканал против него самого.

“Я создавал телеканалы 1+1, 2+2, NewsOne и знаю, как устроен этот бизнес, я за свободу слова, за медиа хоть кого порву... Но я также знаю, что роль телевидения в нашей стране велика – и поэтому нужно ограничить влияние недобросовестных собственников каналов на свою аудиторию, поэтому подал соответствующий законопроект в парламент. Я понимаю, какая машина работает против меня – каждый день общенациональный канал начинает выпуск новостей с освещения моей деятельности. Однако они упускают то, что я никогда не был госслужащим, народным депутатом или министром. Я всю жизнь занимался бизнесом, в отличие от Бойко и Левочкина, которые в разное время занимали должности советников президентов, глав администраций, министров, вице-премьеров. Мне нечего скрывать, я – публичный человек, нашу партию За життя поддерживают миллионы – и поэтому мы победим!“ – резюмировал Вадим Рабинович.