Крым отложил на год введение курортного сбора

В Крыму надеются, что после года подготовки к введению курортного сбора получат "более выраженный эффект".

Туристов в Крыму пока не будут облагать курортным сбором Илья Варламов

В аннексированном Крыму “государственный совет“ внес изменения в региональный “закон“ о введении курортного сбора, отложив начало эксперимента на год, с мая 2018 года на май 2019 года. Об этом сообщает Интерфакс в среду, 25 апреля

“Внести в статью 3 закона республики Крым от 30 ноября 2017 года “О введении курортного сбора“ следующее изменение: слова “с 1 мая 2018 года“ заменить словами “с 1 мая 2019 года“, – говорится в документе, который был принят сначала в первом, затем во втором, окончательном, чтении.

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Оккупационные власти Крыма заявили, что планируют использовать это время для формирования реестра операторов курортного сбора, разработки и внедрения системы учета его плательщиков, урегулирования ответственности за отказ от уплаты денег.

“У Крыма будет год запаса для подготовки. Появится возможность начать чуть позже, чтобы получить более выраженный эффект от эксперимента“, – заявил “министр курортов и туризма“ Крыма Вадим Волченко.

По словам чиновника, решение о переносе начала введения турсбора принято после большого количества консультаций как в Крыму, так и в России.

Напомним, 30 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Планируется, что эксперимент продлится до конца 2022 года. Размер сбора не может составлять более 50 рублей с человека за сутки пребывания в гостинице в 2018 году и 100 рублей – в остальные годы проведения эксперимента.

Операторами курортного сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по размещению отдыхающих. Плательщиками – совершеннолетние туристы, остановившиеся более чем на сутки в гостинице или ином объекте размещения.

В ноябре 2017 года в Крыму ввели 10-рублевый курортный сбор с приезжающих на отдых туристов с мая 2018 года. В эксперименте, который планировали проводить ежегодно с 1 мая до 30 сентября, согласились участвовать Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район. Краснодарский край установил 10-рублевый курортный сбор. Ставропольский край заявил о намерении взимать по 50 рублей, Алтайский край – по 30 рублей.