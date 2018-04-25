Сытник о "пленках" Онищенко: Громкие заявления

Онищенко не соглашается предоставить пленки НАБУ, чтобы детективы подтвердили или опровергли их достоверность.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил на брифинге, что в бюро не видят никаких конкретных фактов нарушения закона в аудиозаписях беглого депутата Александра Онищенко, на которых он якобы общается с президентом Порошенко.

Об этом сообщает Украинская правда.

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“Мы ожидаем, что господин Онищенко более конкретно расскажет хотя бы по одному какому-то кейсу: что я дал депутату такому-то столько-то за такой-то закон, чтобы это можно было бы проверить“, - сказал он, добавив, что Онищенко давно делал “громкие заявления“ и даже дело по ним открыто, но ни конкретики, ни пленок с записями депутат не предоставляет.

По его словам, Онищенко даже на допросе ничего более подробно не сообщил, ни фамилий, ни мест передачи средств.

По мнению Сытника, депутат использует такую тактику, делая громкие заявления и ничем их не подкрепляя.

Глава НАБУ заявил, что Онищенко пока не дал согласия на передачу так называемых пленок детективам Национального антикоррупционного бюро. Следователи общаются с нардепом в формате переписки.

“Пока согласия на передачу этих записей мы не получили... На этих пленках и он фигурирует как соучастник... Окончательное слово за ним“, - отметил Сытник на брифинге в Киеве.

По его словам, детективы НАБУ продолжают общаться с Онищенко в формате переписки.

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“По Онищенко есть решение испанского суда об экстрадиции. Но еще оно не вступило в силу, есть апелляция“, - добавил Сытник.

Напомним, 18 апреля депутат Онищенко обнародовал часть записи разговора, как он утверждает, с участием президента Петра Порошенко. В разговоре речь шла об экс-министре экологии и природных ресурсов Николае Злочевском и его предложении по заключению контрактов с Нафтогазом и другими госкомпаниями с тем, чтобы “поделиться с Порошенко долей“. В администрации президента и фракции Блок Петра Порошенко назвали эти записи фейком.

Ранее, 19 апреля, Онищенко заявил, что у него якобы есть аудиозапись его разговора с президентом Петром Порошенко, где тот “угрожает уголовными делами“.