Убийство бизнесмена в Херсоне: очевидец рассказал подробности

Очевидец рассказал, что бизнесмен и его охранник лежали в луже крови, а также заявил о конфликте убитого Игоря Пащенко с бывшим мэром Херсона Владимиром Сальдо.

Игорь Пащенко был в конфликте с бывшим мэром Херсона, но по словам очевидца, "мог насолить кому-то еще" apostrophe.ua

Появились новые подробности убийства бизнесмена Игоря Пащенко в Херсоне. Их публикует издание Обозреватель со ссылкой на слова очевидца.

Человек, пожелавший остаться анонимным рассказал, что около 19:00 вечера он вышел из дома выгулять собаку, и по дороге встретил Игоря Пащенко. Очевидец рассказал журналистам, что не был особо знаком с погибшим, но здоровался. Кивнул ему, пошел дальше. Не успев пройти пару метров, рассказчик услышал хлопки за спиной.

Читай также: В Киеве похитили бизнесмена, требовали полмиллиона долларов

“Я человек не военный. Так что звук выстрелов мне особо не знаком. Поэтому сначала не понял, что там произошло“, - рассказал мужчина.

“Услышал крик, обернулся, смотрю, а Игорь и его охранник лежат в луже крови. Я остолбенел так что даже не посмотрел сначал, кто стрелял. Потом увидел только спину убегавшего человека. Не знаю, кому там Пащенко так насолил“, - продолжил свидетель.

Также очевидец добавил, что в Херсоне все знали о конфликте Игоря Пащенко с бывшим мэром города Владимиром Сальдо. Кроме того, мужчина выразил сожаление о семье бизнесмена и сказал, что у Игоря Пащенко остались двое детей.

Напомним, вечером 24 апреля в Херсоне застрелили местного бизнесмена Игоря Пащенко. Охранник предпринимателя тяжело ранен и находится в больнице.