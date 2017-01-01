В СБУ заявили о попытке вербовки украинца КГБ Беларуси

В КГБ Беларуси требовали от украинца информацию о военных объектах на приграничной территории, утверждают в СБУ.

После того, как украинец вернулся домой, он обратился в СБУ tut.by

Спецслужбы Беларуси пытались завербовать гражданина Украины из Черниговской области, который часто ездил в эту страну к родственникам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 25 апреля.

“Во время очередной поездки украинец был задержан правоохранительными органами этой страны (Беларуси – ред.) за якобы нарушение правил торговли“, – говорится в сообщении.

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По версии правоохранителей, в КГБ Беларуси требовали у мужчины информацию об украинских военных объектах на приграничной территории.

“Полученные сведения необходимо было предоставлять представителю белорусской спецслужбы во время выездов в РБ“, – добавили в СБУ.

После того, как украинец вернулся домой, он обратился в СБУ и дал показания о его вербовке. Благодаря этому суд освободил его от уголовной отвественности.

Отметим, что еще в январе белорусские СМИ сообщали, что Гражданин Украины пришел в СБУ и сознался, что был завербован Комитетом госбезопасности Беларуси.

Ранее сообщалось, что Украине могут передать журналиста Павла Шаройко, которого задержали в Беларуси по подозрению в шпионаже. Его могут обменять на гражданина Беларуси Юрия Политика, которого в Украине подозревают в шпионаже.