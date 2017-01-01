"Доверенное лицо" Путина арестовали на два месяца

Гражданку Украины, которая являлась "доверенным лицом" Владимира Путина на недавних выборах президента РФ, арестовали до 21 июня 2018 года.

Городской суд Херсона постановил взять под стражу сроком на два месяца задержанную 23 апреля в аннексированному Крыму гражданку Украины, которая являлась “доверенным лицом“ Владимира Путина на недавних выборах президента РФ. Об этом в среду, 25 апреля, пишет 112 Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

Срок ареста - до 21 июня 2018 года. Возможность внесения залога для подозреваемой не предусмотрена.

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Напомним, женщину задержали, когда она проходила пограничный контроль с украинским биометрическим загранпаспортом. Позже ей объявили подозрение в государственной измене.

Известно, что задержанную зовут Елена Одновол. В России отрицают, что она доверенное лицо Путина.