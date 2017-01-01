"Доверенное лицо" Путина арестовали на два месяца
Городской суд Херсона постановил взять под стражу сроком на два месяца задержанную 23 апреля в аннексированному Крыму гражданку Украины, которая являлась “доверенным лицом“ Владимира Путина на недавних выборах президента РФ. Об этом в среду, 25 апреля, пишет 112 Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.
Срок ареста - до 21 июня 2018 года. Возможность внесения залога для подозреваемой не предусмотрена.
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Напомним, женщину задержали, когда она проходила пограничный контроль с украинским биометрическим загранпаспортом. Позже ей объявили подозрение в государственной измене.
Известно, что задержанную зовут Елена Одновол. В России отрицают, что она доверенное лицо Путина.