Командующий Объединенных сил объяснил, что ждет коллаборантов

Российским военнослужащим, наемникам могут предоставить возможность упорядоченно покинуть украинскую территорию, отметил командующий Объединенных сил.

Командующий Объединенных сил Сергей Наев заявил, что с коллаборантами, одурманенными российской пропагандой на Донбассе, готов договариваться, но исключительно об условиях их капитуляции. Об этом он заявил в интервью Фактам.

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“Сначала скажу о тех, кто стал заложником ситуации: не брал в руки оружие, не совершал никаких противоправных действий. Жители оккупированных территорий Донбасса должны быть уверены: они полноправные граждане Украины. Говорю ответственно, что и армия, и правоохранительные органы будут относиться к ним именно как к гражданам нашей страны“, - отметил Наев.

По словам генерал-лейтенанта, совсем другое дело - те, кто совершил преступления, особенно тяжкие, связанные с насилием и убийствами.

“С коллаборантами, одурманенными российской пропагандой и совершившими преступления против сограждан или против человечности, готов договариваться - исключительно об условиях их капитуляции. Мой единственный совет им: быстрее отдать себя в руки украинского правосудия“, - подчеркнул Наев.

Он добавил, что в этом случае им будут гарантированы сохранение здоровья и жизни и справедливый суд. “Они, как и полагается в правовом государстве, обязательно предстанут перед Фемидой. Это лучше, чем провести остаток жизни в бегах“, - сказал командующий Объединенных сил .

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Наев заявил, что российским военнослужащим, наемникам могут предоставить возможность упорядоченно покинуть украинскую территорию и вернуться на места постоянной дислокации. “В Украине для них места нет. Они об этом прекрасно знают. Очень надеюсь, что их кровавые преступления не останутся безнаказанными, ведь в каждой цивилизованной стране действуют законы, запрещающие наемничество“, - считает он.

Напомним, 20 марта 2017 года Наев заявил, что с пророссийскими наемниками в случае необходимости будет разговаривать на “языке военной силы“.

30 апреля в Украине формально закончится АТО и Наев возглавит все военные операции на Донбассе.