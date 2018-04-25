Зиг Хайль: львовскую учительницу истории уволили за пост о Гитлере

Женщина является депутатом Львовского городского совета от ВО Свобода.

Во Львове 24 апреля директор школы №100 вручил Марьяне Батюк приказ об увольнении с работы и трудовую книжку.

Стоит отметить, что педагог одновременно являлась замдиректора по воспитательной работе, она преподавала детям историю, кроме того Батюк является депутатом Львовского городского совета от ВО Свобода.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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24 апреля Марьяне Батюк вручили письмо о том, чтобы она прибыла в ЛКП Центр информационных технологий для предоставления возможности загрузки копии архива ее аккаунта в сети Facebook. Марьяна Батюк ознакомилась с письмом, но не явилась.

“Учитывая то, что отсутствуют какие-либо факты, подтверждающие то, что Марьяна Батюк не делала этот сообщение самостоятельно, комиссия управления образования обязала директора школы № 100 рассмотреть вопрос увольнения Марьяны Батюк за совершение аморального уступка, несовместимого с продолжением ее работы в школе“, - говорится в сообщении.

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Как сообщили в горсовете, 25 апреля Марьяне Батюк повторно предложили предоставить доступ к архиву ее аккаунта, однако она отказалась это сделать.

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“Мы не допустим, чтобы в львовских школах работали люди, которые прославляют тех, кто убивал миллионы украинский. И Гитлер, и Сталин - это преступники, на руках, которых кровь как наших предков, так и миллионов людей других наций. Если учительница истории этого не знает - ей не место среди детей“, - заявил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Напомним, что в пятницу 20 апреля на странице Марьяны Батюк в Facebooк в честь 129 летия со дня рождения фюрера появилось скандальное сообщение об Адольфе Гитлере, в котором украинка восхваляла этого “великого“ человека.

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Позже в СМИ также появилась информация о том, что в соцсетях львовской учительницы Батюк нашли другие упоминания Гитлера.

Однако сразу после 20 апреля Батюк заявляла, что ее страницу взломали, уточнял 22 апреля Гордон.ua. По словам учительницы, она удалила скандальный пост как только его увидела. Сейчас страница Батюк полностью очищена от всех сообщений, кроме нескольких фотографий и поста сделанного после начала скандала, в котором она называет Гитлера преступником.

Правда СМИ обнародовали не один скрин постов учительницы, где ее ученики дружно “зигуют“ в честь дивизии Галичина. В частности к этому фото Батюк писала, что на картинке – семиклассники львовской школы №100, в которой преподает депутат от ВО Свобода. По ее словам, они создают клуб интересующихся историей.

Клуб интересующихся историей соцсети

Напомним, 26 января в Польше криминализировали “бандеровскую идеологию“.