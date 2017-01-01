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В киевском госпитале создадут отделение для лечения ПТСР ветеранов

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Лечения от посттравматического синдрома смогут проходить также члены семей ветеранов.
МОЗ объявит конкурс на должность руководителя учреждения
МОЗ объявит конкурс на должность руководителя учреждения
update.com.ua

На базе госпиталя Министерства охраны здоровья создадут отделение для лечения посттравматического синдрома у ветеранов войны и членов их семей.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

“Лечение здесь будет доступным для всех категорий ветеранов - и афганцев, и ветеранов АТО, членов их семей и людей, которые пострадали вследствие военных действий“, - сообщили в ведомстве, добавив, что в отделении будет улучшено качество лечения за счет новых услуг в сфере психологической реабилитации.

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Инициатива МОЗ является расширением профиля Украинского госпиталя для воинов-интернационалистов Лесная поляна.

Отмечается, что в ближайшее время объявят конкурс на должность руководителя учреждения, задачей которого будет улучшить качество оказания помощи ветеранам.

Сейчас примерно у 40% всех пациентов госпиталя лечат нарушения психики, поведения и заболевания нервной системы, однако там нет ни одного психолога или психотерапевта.

Именно по этой причине создают дополнительное отделение к работе в котором будут привлекаться высокопрофессиональные специалисты, вокруг которых в будущем сформируют учебно-практический центр для специалистов из регионов.

Напомним, 2 марта Генштаб ВСУ сообщил, что за все время войны на Донбассе против гибридных войск России, потери Вооруженных сил Украины составили 3309 человек, среди которых 927 военнослужащих входят в перечень небоевых потерь.

26 февраля главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал мерзавцем генерала, ответственного за реабилитацию бойцов ВСУ.

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Теги: госпиталь, МОЗ, ветераны, ПТСР
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