В киевском госпитале создадут отделение для лечения ПТСР ветеранов

Лечения от посттравматического синдрома смогут проходить также члены семей ветеранов.

На базе госпиталя Министерства охраны здоровья создадут отделение для лечения посттравматического синдрома у ветеранов войны и членов их семей.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

“Лечение здесь будет доступным для всех категорий ветеранов - и афганцев, и ветеранов АТО, членов их семей и людей, которые пострадали вследствие военных действий“, - сообщили в ведомстве, добавив, что в отделении будет улучшено качество лечения за счет новых услуг в сфере психологической реабилитации.

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Инициатива МОЗ является расширением профиля Украинского госпиталя для воинов-интернационалистов Лесная поляна.

Отмечается, что в ближайшее время объявят конкурс на должность руководителя учреждения, задачей которого будет улучшить качество оказания помощи ветеранам.

Сейчас примерно у 40% всех пациентов госпиталя лечат нарушения психики, поведения и заболевания нервной системы, однако там нет ни одного психолога или психотерапевта.

Именно по этой причине создают дополнительное отделение к работе в котором будут привлекаться высокопрофессиональные специалисты, вокруг которых в будущем сформируют учебно-практический центр для специалистов из регионов.

Напомним, 2 марта Генштаб ВСУ сообщил, что за все время войны на Донбассе против гибридных войск России, потери Вооруженных сил Украины составили 3309 человек, среди которых 927 военнослужащих входят в перечень небоевых потерь.

26 февраля главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал мерзавцем генерала, ответственного за реабилитацию бойцов ВСУ.