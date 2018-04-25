Под Киевом митингующие второй день перекрывают дорогу

Жителям Вишневого негде учить детей. Они требуют достроить школу, на которую выделили миллионы гривен из областного бюджета.

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В среду, 25 апреля, дорогу между Вишневом, Бояркой и Киевом снова перекрыли в связи с акцией протеста местных жителей. Об этом пишет ЦТС.

Около 100 человек непрерывно ходят по пешеходному переходу на улице Вячеслава Черновола. Некоторые водители объезжают затор по полю.

Жители Вишневого требуют школу 0:00 / 03:29

Местные жители протестуют против отказа Киевского совета вынести на рассмотрение вопрос достройки школы. Как рассказала одна из участниц протеста здание не могут достроить уже десять лет. Тем временем, детям просто негде учиться.

Напомним, аналогичная акция прошла в городе 23 апреля.