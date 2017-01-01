На Закарпатье расцвела Долина нарциссов

Долина нарциссов находится на территории Карпатского биосферного заповедника. На майские зацветет все поле.

На Закарпатье начала цвести Долина нарциссов Мukachevo.net

Смотри также: В Виннице зацвела сакура, в Херсоне - одуванчики

На территории Карпатского биосферного заповедника начала цвести Долина нарциссов. Об этом в среду, 25 апреля, пишет Мukachevo.net.

Отмечается, что сейчас в Долине нарциссов появились единичные цветы (около 10%).

По предварительным данным, массовое цветение ожидается уже на майские праздники. Тогда более 25 гектаров заповедного массива будут покрыты белыми цветами.

В прошлом году Долина нарциссов Карпатского биосферного заповедника зацвела в середине мая.

Мukachevo.net

К слову, Долина нарциссов расположена в урочище Киреши за 4 километра от Хуста Закарпатской области. Заповедный массив входит в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Это крупнейший в Центральной Европе ареал нарцисса узколистного, который внесен в Красную книгу Украины.

Напомним также, что в апреле в Херсонской области расцвели 300 тысяч тюльпанов.