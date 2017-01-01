Стало известно, сколько будут платить врачам за одного пациента

На разные категории пациентов - разные тарифы. Большее всего врачи будут зарабатывать за лечение детей до пяти лет.

За обслуживание ребенка до пяти лет врач будет получать четыре ставки пресс-служба Минздрава

Правительство в среду, 25 апреля, утвердило тарифы на предоставление медицинской помощи, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что за одного пациента, подписавшего декларацию, врач будет получать 370 грн в год.

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Также, утверждены корректировочные коэффициенты для пяти возрастных групп.

Так, за обслуживание ребенка до пяти лет врач будет получать четыре ставки (1,480 тыс. грн), ребенка от шести до 17 лет – 2,2 ставки (814 грн).

За предоставление первичной медицинской помощи лицам в возрасте от 40 до 64 предусмотрено 1,2 ставки (444 грн), от 65 лет – две ставки (740 грн). Соответственно, одну ставку врач будет получать за пациента в возрасте от 18 до 39 лет.

Кроме того, в случае, если медобслуживание пациента, подписавшего декларацию, осуществляется в горных населенных пунктах, корректировочный коэффициент составляет 1,25 (462 грн). Место обслуживания пациента определяется в соответствии с декларацией о выборе врача.

При этом оплата за обслуживание пациентов из “красного“ списка – пациента, который не выбрал своего врача и не подписал с ним декларацию, составляет 240 грн. По отношению к ним не применяются корректировочные коэффициенты.

Ранее сообщалось, что Минздрав утвердил правила, по которым украинцы будут выбирать врачей. Позже стало известно, что медицинские учреждения Украины массово подключают к электронной системе здравоохранения (eHealth).