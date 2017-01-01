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Стало известно, сколько будут платить врачам за одного пациента

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На разные категории пациентов - разные тарифы. Большее всего врачи будут зарабатывать за лечение детей до пяти лет.
За обслуживание ребенка до пяти лет врач будет получать четыре ставки
За обслуживание ребенка до пяти лет врач будет получать четыре ставки
пресс-служба Минздрава

Правительство в среду, 25 апреля, утвердило тарифы на предоставление медицинской помощи, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что за одного пациента, подписавшего декларацию, врач будет получать 370 грн в год.

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Также, утверждены корректировочные коэффициенты для пяти возрастных групп.

Так, за обслуживание ребенка до пяти лет врач будет получать четыре ставки (1,480 тыс. грн), ребенка от шести до 17 лет – 2,2 ставки (814 грн).

За предоставление первичной медицинской помощи лицам в возрасте от 40 до 64 предусмотрено 1,2 ставки (444 грн), от 65 лет – две ставки (740 грн). Соответственно, одну ставку врач будет получать за пациента в возрасте от 18 до 39 лет.

Кроме того, в случае, если медобслуживание пациента, подписавшего декларацию, осуществляется в горных населенных пунктах, корректировочный коэффициент составляет 1,25 (462 грн). Место обслуживания пациента определяется в соответствии с декларацией о выборе врача.

При этом оплата за обслуживание пациентов из “красного“ списка – пациента, который не выбрал своего врача и не подписал с ним декларацию, составляет 240 грн. По отношению к ним не применяются корректировочные коэффициенты.

Ранее сообщалось, что Минздрав утвердил правила, по которым украинцы будут выбирать врачей. Позже стало известно, что медицинские учреждения Украины массово подключают к электронной системе здравоохранения (eHealth).

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Теги: медицина, тарифы, Кабмин Украины, медицинская реформа
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