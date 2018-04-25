Набор патрульных для Крыма: в НПУ рассказали их функции

Полицейские пока будут задействованы на территории Херсонской области.

Читай также: Крымчан хотят лишать гражданства: Порошенко внес проект закона

В ряды патрульной полиции Крыма планируют набрать 60 сотрудников, которые в период временной аннексии полуострова Россией будут находиться и действовать на территории Херсонской области, но в их функции будет входить защита прав жителей Крыма и документирование преступлений оккупационной власти.

Об этом рассказал глава Нацполиции Сергей Князев во время брифинга в Киеве.

“Полицейские усилят превентивную работу и будут работать с гражданами на нашей территории. Мы будем защищать права крымчан и документировать все преступления против них, заниматься международной деятельностью. Те, кто сейчас приедут с аннексированной территории, смогут подать заявление о преступлении“, - сказал Князев.

По его словам, 14 мая подразделения заступят на патрулирование в районе админграницы с Крымом на ротационной основе - на трех пунктах пропуска. У полицейских будет оборудование, которое обеспечит доступ к базам Интерпола, Европола и внутренним базам Украины.

Читай также: “Доверенное лицо“ Путина арестовали на два месяца

“Такие меры позволят нам закрыть въезд для людей, которые предали Украину. Они не смогут беспрепятственно кататься по нашей земле, используя украинские паспорта, при этом занимаясь отделением Крыма от Украины“, - сказал глава Нацполиции.

Брифинг главы Нацполиции Сергея Князева 0:00 / 08:30

Напомним, Национальная полиция Украины в среду, 25 апреля, начала отбор в патрульную полицию Автономной Республики Крым и города Севастополь.