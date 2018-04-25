Оккупанты распродают санатории и гостиницы Крыма

Общая стоимость выставленного на продажу имущества в гривневом эквиваленте составляет около 48 миллионов.

Всего оккупанты Крыма присвоили украинского госимущества на 50 млрд гривен Алиса Царигородцева

Подконтрольная Российской Федерации оккупационная власть Крыма разрешила продажу санаториев, гостиниц и других объектов в Ялте, Феодосии, Симферополе и Черноморском районе.

Об этом сообщает Криминформ.

Читай также: Генерал РФ построит отель возле Ласточкиного гнезда за более чем 2 млн долларов

В частности, речь идет о феодосийском отеле Моряк, который оценивается в 50,2 миллиона рублей (более 21 миллион гривен), ялтинском санатории Сосняк стоимостью 37,2 миллиона рублей (15,8 миллионов гривен), Кореизском санатории Волга стоимостью 26,1 миллиона рублей (11 миллионов гривен).

Объекты в Черноморском районе и Симферополе планируют продать за 6,7 миллиона (2,8 миллиона гривен) и 5,2 миллиона рублей (2,2 миллиона гривен) соответственно. Но что именно это за объекты, не уточняется.

Общая сумма имущества оценивается в 113 миллионов рублей (около 48 миллионов гривен).

Как известно, оккупационные власти Крыма присвоили украинского государственного имущества на сумму около 50 млрд гривен.

Как сообщалось 25 апреля, в ряды патрульной полиции Крыма планируют набрать 60 сотрудников, которые в период временной аннексии полуострова Россией будут находиться и действовать на территории Херсонской области, но в их функции будет входить защита прав жителей Крыма и документирование преступлений оккупационной власти.