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Оккупанты распродают санатории и гостиницы Крыма

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Общая стоимость выставленного на продажу имущества в гривневом эквиваленте составляет около 48 миллионов.
Всего оккупанты Крыма присвоили украинского госимущества на 50 млрд гривен
Всего оккупанты Крыма присвоили украинского госимущества на 50 млрд гривен
Алиса Царигородцева

Подконтрольная Российской Федерации оккупационная власть Крыма разрешила продажу санаториев, гостиниц и других объектов в Ялте, Феодосии, Симферополе и Черноморском районе.

Об этом сообщает Криминформ.

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В частности, речь идет о феодосийском отеле Моряк, который оценивается в 50,2 миллиона рублей (более 21 миллион гривен), ялтинском санатории Сосняк стоимостью 37,2 миллиона рублей (15,8 миллионов гривен), Кореизском санатории Волга стоимостью 26,1 миллиона рублей (11 миллионов гривен).

Объекты в Черноморском районе и Симферополе планируют продать за 6,7 миллиона (2,8 миллиона гривен) и 5,2 миллиона рублей (2,2 миллиона гривен) соответственно. Но что именно это за объекты, не уточняется.

Общая сумма имущества оценивается в 113 миллионов рублей (около 48 миллионов гривен).

Как известно, оккупационные власти Крыма присвоили украинского государственного имущества на сумму около 50 млрд гривен.

Как сообщалось 25 апреля, в ряды патрульной полиции Крыма планируют набрать 60 сотрудников, которые в период временной аннексии полуострова Россией будут находиться и действовать на территории Херсонской области, но в их функции будет входить защита прав жителей Крыма и документирование преступлений оккупационной власти.

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Теги: Крым, оккупанты, санаторий, гостиница
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Комментариев (1)
Peyot    25.04.2018, 16:44
Оценка:  -2
Peyot
законы орды... захватил силой можешь родне продать хоть за бесплатно....
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