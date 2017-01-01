Онищенко готовит "компромат" на Сытника

Онищенко утверждает, что не общался с Сытником на предмет передачи материалов и аудиозаписей с президентом Порошенко.

Скрывающийся в Испании депутат Александр Онищенко готовит “компромат“ на главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом он написал в Facebook.

“Готовлю один материал по Сытнику, и как он ведёт уголовные дела. Как фабрикует и уговаривает фальсифицировать. Опубликую на следующей неделе. Приходиться одному рассказывать про все это преступное кодло“, - написал депутат.

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Он также отметил, что не общался с главой НАБУ касательно передачи материалов и аудиозаписей с президентом Порошенко.

“Сытник сообщает журналистам, что поговорил со мной о пленках, провел опрос, и ничего такого нового я ему там не рассказал. Господин Сытник, вы кому звонили?“ - добавил Онищенко.

Напомним, 25 апреля Артем Сытник заявил на брифинге, что в бюро не видят никаких конкретных фактов нарушения закона в аудиозаписях Онищенко, на которых он якобы общается с президентом Порошенко.

Ранее, 18 апреля, Онищенко обнародовал часть записи разговора, как он утверждает, с участием президента Петра Порошенко, в которых речь шла о предложении контрактов с Нафтогазом и госкомпаниями, а также “доле Порошенко“. В администрации президента и фракции Блок Петра Порошенко назвали эти записи фейком.