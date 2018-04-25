Обвиняемая в госизмене крымчанка оказалась беременной - СМИ

Сейчас Елена Одновол арестована на два месяца Херсонским городским судом .

Как оказалось арестованная Херсонским горсудом крымчанка Елена Одновол ждет ребенка. Ранее она была задержана на админгранице с Крымом за агитацию за Владимира Путина на незаконно проводимых РФ выборах на полуострове.

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Об этом сообщил защитник Одновол Игорь Мокин, передает Крым.Реалии. По словам адвоката, Елена уже на пятом месяце беременности.

“Врач, проводивший обследование Одновол перед заседанием суда, сообщил, что “она в норме“.

"Подтверждения информации о беременности задержанной из других источников пока нет“, - отмечает издание.

Елену Одновол доставили в суд 25 апреля ua.krymr.com

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Ранее сообщалось, что на административной границе с аннексированным Крымом украинские правоохранители задержали женщину, которая на недавних выборах президента РФ на полуострове была “доверенным лицом“ Владимира Путина. Отмечается, что она, действуя в интересах РФ и всероссийской общественной неправительственной организации Волонтеры Победы, организовала и проводила незаконный сбор подписей на полуострове в поддержку выдвижения Путина в президенты.