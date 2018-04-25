Появилось видео разгона цыганского табора в Киеве

На кадрах видно, как националисты применяют против цыган газовые баллончики. Это произошло на Лысой горе.

Редакция издания Lb.ua опубликовала видео разгона представителями С14 табора цыган на Лысой горе в Киеве.

Видеоматериал предоставил один из свидетелей происшествия, сообщает издание.

Читай также: Сеть возмутил цыганский табор на киевском вокзале

На обнародованных кадрах видно, как националисты преследуют убегающих цыганских женщин с детьми и применяют в отношении их газовые балончики, после чего спокойно уходят.

При этом цыгане отчаянно зовут на помощь полицию, которая позднее прибыла на место инцидента.

Разгон цыганов на Лысой горе активистами С14 0:00 / 00:42

Напомним, 22 апреля в Голосеевском районе Киева члены организации C14 выдворили цыган из их места стоянки в районе Лысой горы и после сожгли несколько палаток.

После, 24 апреля, международная правозащитная организация Amnesty International и Украинский Хельсинский союз по правам человека потребовали провести расследование касательно сожжения националистами цыганского табора.

Позднее, 25 апреля, глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что на Лысой горе сожгли не табор цыган, а оставленный ими мусор. Он также отметил, что полиция не получала ни одной жалобы цыган на побои или насилие.