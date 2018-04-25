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В Кропивницком авто патрульных врезалось в фуру

Комментариев: 1
Админпротокол составлен на патрульного.
К счастью, никто из людей не пострадал
К счастью, никто из людей не пострадал
скриншот

В Кропивницком на улице Короленко 25 апреля, около четырех утра, произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции и грузовика.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления патрульной полиции в области.

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“Оба автомобиля получили повреждения. Пострадавших нет. Проводится сбор материалов. Административный протокол составлен в отношении патрульного. Окончательно виновность установит суд“, - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось 23 апреля, в Киеве авто влетело в витрину магазина.

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Теги: ДТП, приус, патрульная полиция, Кропивницкий
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Комментариев (1)
Глод    25.04.2018, 18:16
Оценка:  0
Глод
Продолжают бить машины.
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